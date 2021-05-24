La ventana de 0 a 4 años es cuándo aprende los idiomas sin que su cerebro tenga que realizar grandes esfuerzos. Se trata de un aprendizaje por contagio, todo de una manera intuitiva y natural, cómo el de su lengua materna.
De 4 a 11 años, ya se cierra esa primera ventana y se pasa a una segunda donde hay que trabajar un poquito más. aunque el aprendizaje sigue siendo relativamente sencillo.
La clave en esta etapa está en involucrar a las emociones a través del juego y la música. Cualquier aprendizaje que logre activar la emoción supondrá siempre mejores resultados.
A partir de los 12 años, el aprendizaje de un idioma requiere de estudio, requiere de esfuerzo, requiere de horas y de codos, pero cualquier persona puede aprender un idioma, entenderlo y dominarlo muy bien.
La neurociencia nos dice que los niños que son bilingües o políglotas, que hablan varios idiomas, tienen más habilidades intelectuales. Son niños más flexibles, son más creativos, son más rápidos y son capaces de elegir mejor.
Desde muy pequeñitos su cerebro está acostumbrado a tomar decisiones continuamente de forma inconsciente. Hablar distintas lenguas desde esas edades tempranas es muy positivo.
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